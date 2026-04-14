زينب غريب ترد علي شائعة إعتزالها الفن.. تفاصيل

ردت الفنانة زينب غريب، علي الشائعة المثارة مؤخرًا حول اعتزالها التمثيل، بعد ابتعادها عن الساحة.

وكتبت زينب غريب من خلال عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري:"«مؤخرا بيتكرر لى سؤال كثير فى الوسط الفنى: هو إنتى بطلتى تمثيل؟» والأجابة طبعا لا، يمكن استغرابى من السؤال جاى من قد إيه أنا بحب وبحترم مهنة التمثيل، ولسه شايفة إن عندى كثير أقدمه فيها".

وأكملت :"مؤمنة بقيمة الوعى اللى ممكن الفن يوصله وبالدور الحقيقى للأعمال اللى بتلمس الناس وتسيب أثر. كل اللى بطلبه من ربنا هو التوفيق فى اختياراتى، وفى أدوار وأعمال تضيف للمجتمع وتقدم رسالة حقيقية".