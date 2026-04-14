أحمد جمال يطرح "مش هلومه".. فيديو

طرح المطرب أحمد جمال أحدث أعماله الغنائية بعنوان "مش هلومه" والتي تأتي في إطار درامي عاطفي يغلب عليه طابع العتاب.



الأغنية من كلمات الشاعرة كوثر حجازي وألحان أحمد جمال وتوزيع سام عبد المنعم.

فاجأت الفنانة فرح الموجي زوجها المطرب أحمد جمال باحتفال مميز بمناسبة عيد ميلاده، وذلك في أول عيد ميلاد له بعد زواجهما، وسط أجواء مليئة بالحب والبهجة.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الغناء من بينهم الفنانات جنات، ورنا سماحة، ومي فاروق، ومحمد العمروسي وأيضا والد فرح المايسترو حمادة الموجي، وحرص الجميع على مشاركة أحمد جمال هذه المناسبة الخاصة وتقديم التهاني له، في أجواء فنية دافئة.