الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ختام حافل لفعاليات مشروع المواجهة والتجوال بالوادي الجديد

مشروع "المواجهة والتجوال"
أحمد البهى

بإقبال جماهيري كبير، اختتمت بمحافظة الوادي الجديد فعاليات الجولة الجديدة من مشروع "المواجهة والتجوال" في مرحلته السادسة، والذي أقيم تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، ونظمته وزارة الثقافة ممثلة في البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع المسرح، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات وقطاعات الوزارة.

وشهد اليوم الختامي والذي أقيمت فعالياته بمسرح وسينما هيبس، تقديم أوبريت "الليلة الكبيرة"، بحضور الدكتور إبراهيم قناوي، وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد منير العديسي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وجمال عبد الناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، وعدد كبير من طلبة وطالبات المعاهد والكليات الأزهرية، والقيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

الأوبريت من أشعار الشاعر الكبير صلاح جاهين، وألحان سيد مكاوي، وتصميم عرائس ناجي شاكر، وإخراج صلاح السقا، وقدمته فرقة القاهرة للعرائس، وسط تفاعل كبير.

وصاحب تقديم الأوبريت، معرضين للكتاب، الأول نظمته الهيئة المصرية العامة للكتاب، والثاني لهيئة قصور الثقافة، ويضمان إصدارات متنوعة بأسعار مخفضة للجمهور.


كما نظمت الأخيرة معرضا فنيا بعنوان "تجربة شخصية"، تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية.

واختتم اليوم بتكريم الفنانين المشاركين فى المعرض بمنحهم شهادات تقدير، وهم: محمود حسن دنيال، هناء حسن بشير، محمد وحيد عبد القادر، هناء سعيد السيد، هاجر رمزي منسوب، هاجر محمد طه، روان رمضان حامد، ريتاج محمود حسن، جهاد عادل محمد، آلاء محمد عيد، عيد جانب محمد أحمد، أحمد مسعود عكاشة، سماح كامل أحمد، خالد محمد المهدي، ومحمود سمير حسين.

نفذت فعاليات مشروع "المواجهة والتجوال" بالوادي الجديد، بإشراف المخرج محمد الشرقاوي، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، وفي إطار خطة وزارة الثقافة لنشر الإبداع الفني والوصول به إلى مختلف المحافظات.
 

مخاطر لن تتوقعها عند إستهلاك مشروبات الطاقة.. خبراء يكشفون الحقيقة الصادمة

