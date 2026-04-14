إطلاق مبادرة جديدة لتعزيز التوثيق البصري وترسيخ الهوية الثقافية

يطلق مركز أبوظبي للغة العربية مبادرة جديدة بعنوان "الصورة شاهد" لترسيخ مكانة الصورة الفوتوغرافية كأداة توثيق تعزز مفهوم الهوية الثقافية وتحفظ الذاكرة الحضارية لدولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي. وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي بأهمية بناء أرشيف بصري يوثق مسيرة التنمية والتحولات الثقافية والعمرانية، عبر تنظيم معارض تصوير وجلسات حوارية وندوات متخصصة، إلى جانب إصدار كتب توثيقية وإطلاق مسابقات فوتوغرافية.

وتختار المبادرة في دورتها الأولى قصر الحصن محورًا رئيسيًا، بوصفه أحد أبرز المعالم التاريخية في أبوظبي، مستندة إلى أول صورة معروفة التقطت له مطلع القرن العشرين، باعتبارها بداية التوثيق البصري الحديث للإمارة. كما تتضمن الفعاليات مسابقة تصوير بأربع فئات فنية، ومعرضًا بعنوان "طبقات الذاكرة" يعرض صورًا تاريخية ومعاصرة باستخدام تقنيات عرض تفاعلية، إضافة إلى إصدار كتاب يضم الأعمال المختارة.

وتخصص المبادرة مساحة لعرض مخرجاتها ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إلى جانب تنظيم ورش عمل للشباب والمهتمين بفن التصوير، دعمًا لتنمية مهارات الأجيال الجديدة في مجال السرد البصري.

وتأتي المبادرة ضمن جهود مركز أبوظبي للغة العربية لتعزيز حضور الصورة في المشهد الثقافي، ودعم مشاريع توثيقية وفنية تسهم في صون الإرث الوطني وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة ثقافية مستدامة.