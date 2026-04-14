مايان السيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر انستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة مايان السيد متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت مايان السيد في الصورة بإطلالة متميزة مرتدية فستان اصفر قصير، ونالت الصورة اعجاب متابعيها وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

خطفت الفنانة الشابة مايان السيد الأنظار خلال مشاركتها في مهرجان مالمو للسينما العربية المقام في السويد، بعد ظهورها بإطلالة رومانسية ناعمة نالت إعجاب الحضور وعدسات الكاميرات.

واختارت مايان السيد، بالتعاون مع منسقة الأزياء ياسمين قناوي، فستانًا باللون الوردي الهادئ من تصميم إيلين صباغ، ضمن مجموعة الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2026، وبلغ سعره نحو 8500 دولار، أي ما يعادل حوالي 451 ألف جنيه مصري.

ونسّقت إطلالتها مع مجوهرات بسيطة وأنيقة، تضمنت قلادة ماسية رقيقة وأقراطًا صغيرة، إلى جانب خاتم مميز على شكل وردة، ما أضفى لمسة أنثوية هادئة على اللوك.

أما من ناحية الجمال، فاختارت مايان السيد تسريحة شعر منسدل على الكتفين مع مكياج ناعم بألوان هادئة أبرز ملامحها الطبيعية.

وخلال فعاليات المهرجان، التقطت مايان السيد صورًا مع المخرج يسري نصر الله والفنان الشاب عمر زريق، وظهرت وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية في لافتة لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.