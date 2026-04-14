عينه دمعت من الفرحة.. أشرف طلبه يحتفل بزفاف إبنته

احتفل الفنان أشرف طلبه برفاف ابنته، حيث ظهر عليه علامات التأثر، لتدمع عينه، تعبيرًا عن الفرحة.

وكان آخر أعمال الفنان أشرف طلبه هو مسلسل" أب ولكن"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

مسلسل "أب ولكن" من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، ومن إنتاج Synergy للمنتج تامر مرسي، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الدرامية التي تناقش قضايا أسرية وإنسانية مختلفة من خلال علاقات عائلية متشابكة.



وتدور أحداث العمل في 15 حلقة فقط، حيث يعتمد على تصاعد درامي سريع، ويستعرض مجموعة من الحكايات الاجتماعية التي تعكس طبيعة العلاقات داخل الأسرة المصرية، مع تسليط الضوء على الروابط الإنسانية بين الآباء والأبناء والأجداد.