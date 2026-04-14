قبل عرضه .. التفاصيل الكاملة لمسلسل الفرنساوي وموعد طرح أولي حلقاته

ساعات قليلة تفصلنا عن طرح مسلسل" الفرنساوي" من بطولة الفنان عمرو يوسف، عبر منصة يانجو بلاي.

وكشف منصة يانجو بلاي، عن موعد طرح أولي حلقات مسلسل الفرنساوي، عن حيث من المقرر ان يتم عرض العمل 25 من الشهر الجاري.

أحداث مسلسل الفرنساوي:

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية محامٍ فاسد يلجأ إلى استغلال الثغرات القانونية لتحقيق ما يراه عدالة، مدفوعًا برغبته في الانتقام لمقتل حب حياته. وينتمي العمل إلى نوعية الدراما التشويقية الممزوجة بالجريمة، في إطار من الإثارة والتصاعد النفسي.

عدد حلقات مسلسل الفرنساوي:



ويأتي مسلسل "الفرنساوي" في 10 حلقات، ضمن خطة مسلسلات الأوف سيزون، التي تراهن عليها المنصات الإلكترونية خلال الفترة الحالية.

أبطال مسلسل الفرنساوي:



ويشارك في بطولة العمل إلى جانب عمرو يوسف كل من جمال سليمان، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، سامي الشيخ، جنا الأشقر، أحمد بهاء، وإنجي كيوان، بالإضافة إلى ظهور خاص لكل من بيومي فؤاد وعائشة بن أحمد، إلى جانب علي البيلي.

اصابة سوسن بدر:

العمل شهد حادث للفنانة سوسن بدر، حيث تعرضت الي كسر في الساق، في اولي ايام تصوير العمل.