ألحان الموسيقى العربية على بيانو عمرو سليم بالأوبرا

تقيم دار الاوبرا المصرية حفلاً للموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته فى السادسة والنصف مساء الجمعة ١٧ إبريل على المسرح الصغير .

يضم البرنامج مجموعة من ألحان الموسيقى العربية الشهيرة التى شكلت الوعى الفنى للجمهور المصرى والعربى ووضعها كبار المؤلفين وأعيد صياغتها لتناسب آلة البيانو .

يأتى الحفل ضمن خطط دار الأوبرا الهادفة الى إثراء وجدان المجتمع ويبرز مسارات دعم الإبداع الجاد الذى يسهم في الارتقاء بالوعى ونشر الفنون الجادة.

الحفل من المقرر ان يقام في تمام الساعة السادسة والنصف، ويبلغ سعر التذكرة 610 جنية مصري.