محمد محيي مفاجأة المسلسل | اللعبة الحلقة 3 .. تفاصيل وسردية كوميدية مثيرة

طرحت منصة شاهد vip، الحلقة الثالثة من الموسم الخامس من مسلسل اللعبة، والذي يقوم ببطولته كل من هشام ماجد وشيكو.

وحملت الحلقة الثالثة عددا من الأحداث، ومنها، فوز مظهر" هشام ماجد" بالتحدي الأول في الموسم الجديد من اللعبة، بينما تم تعيينه في وظيفة جديدة، فيما قام وسيم ببدء مهمته في تطوير القرية.

العمل يظهر ضمن أحداثه هذا الموسم عدد كبير من الفنانين ابرزهم الفنان الكبير أشرف عبد الباقي، فيما سيكون المطرب الكبير محمد محيي، ضيف شرف أيضًا، سيظهر بشخصيته الحقيقية، لأول مرة في الدراما التليفزيونية.

الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة» يشارك فيه كل من هشام ماجد، شيكو، مى كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامى مغاورى، وعارفة عبد الرسول، ليعد الجمهور بمزيج من الكوميديا والإثارة التى اعتادوا عليها فى الأجزاء السابقة.

العمل تدور أحداثه في إطار من الكوميديا حين يقرر وسيم اللعب مرة أخرى، ليدخل في تحديات جديدة مع مظهر.