أول تعليق من حفصة نور بطلة «نيران الحسد» على إيجابية تحليل المخدرات

أثارت الممثلة التركية، حفصة نور جدلا واسعا بعد صدور نتيجة فحص المخدرات الخاص بها إيجابي، ما دفعها إلى إصدار بيان توضيحي عبر حسابها الشخصي انستجرام.

و نفت حفصة نور عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمى بموقع «إنستجرام»، بشكل قاطع صحة ما تم تداوله.

وقالت فى بيانها: «لم أستخدم مطلقًا أى مادة محظورة مما تم تداوله فى الأخبار، وسأطلب إعادة الفحص من الجهات الرسمية فى جمهورية تركيا، فأنا على يقين بوجود خطأ ما، ومستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإثبات ذلك، أشعر بصدمة وحزن شديدين».

ويأتي هذا الجدل في ظل حملة واسعة أطلقتها النيابة العامة التركية قبل أشهر للتحقيق في قضايا تعاطي المخدرات المرتبطة بالمشاهير، والتي عرفت إعلاميا باسم “قضية مخدرات المشاهير”، وقد شملت التحقيقات عددا من الأسماء المعروفة في الوسط الفني.