رئيس النواب يؤكد أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية والاستثمارية مع تركيا

التقى اليوم المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب مع نعمان قورتولموش رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى، حيث أعرب المستشار هشام بدوي عن اعتزازه بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التطور الملحوظ للعلاقات المصرية التركية على مدار السنوات الأخيرة، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بما يخدم صالح البلدين الصديقين وشعبيهما.

جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية ال ١٥٢ للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في اسطنبول- تركيا.

وأكد رئيس مجلس النواب على ضرورة تعزيز التعاون في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية في ضوء الامكانات الهائلة لدى البلدين مثمناً التعاون الثنائي في مجالي الطاقة والسياحة، داعياً إلى زيادة الاستثمارات التركية في السوق المصري الواعد، كما أعرب عن تطلع مجلس النواب إلى تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين باعتبارها رافداً مهماً من روافد التعاون المصري التركي وخطوة في سبيل الدفع بالعلاقات قدماً نحو آفاق أرحب.

من جانبه، ثمن رئيس البرلمان التركي مشاركة البرلمان المصري بوفد برئاسة المستشار هشام بدوي في اعمال الجمعيه ١٥٢ للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها بلاده، معرباً عن اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة مع مصر ومستوى التعاون والتنسيق بين البلدين في الفترة الأخيرة ، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات .