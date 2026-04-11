بوسي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة على ضفاف البوسفور في تركيا

خطفت الفنانة بوسي الأنظار خلال تواجدها في تركيا، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وعصرية على ضفاف البحر، جمعت فيها بين البساطة والرقي.



وارتدت بوسي سوت مميز باللون الرمادي مكونًا من قميص واسع وبنطال بنفس التصميم، تزينه نقوش صغيرة ناعمة، ما أضفى لمسة من الأناقة الهادئة على إطلالتها.

ونسقت معه حذاءً أسود مريحًا، ليعكس طابعًا كاجوال شيك مناسب للأجواء الربيعية.



كما اعتمدت تسريحة شعر طبيعية مع غرة أمامية، واختارت مكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها، مع بعض الإكسسوارات البسيطة التي أكملت اللوك دون مبالغة.



ولم تغفل بوسي عن إضافة لمسة فخامة، حيث حملت حقيبة سوداء أنيقة، لتكمل إطلالتها الراقية التي نالت إعجاب متابعيها.



وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير، مشيدين بذوقها الراقي وقدرتها على الظهور بإطلالات بسيطة لكنها لافتة.

