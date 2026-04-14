مصدر: المحادثات الإيرانية الأمريكية المقبلة قد تعقد في تركيا أو في مصر

نقلت وكالة “بلومبرج” عن مصدر مطلع القول إن جولة المحادثات الإيرانية الأمريكية المقبلة لحل النزاع قد تعقد في تركيا أو في مصر.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادرها أن فريقي التفاوض الأمريكي والإيراني سيعودان إلى إسلام أباد لاحقا هذا الأسبوع لإجراء محادثات.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الباكستانية إن بلاده عرضت على أمريكا وإيران الحضور إلى إسلام أباد لجولة ثانية من المفاوضات.

وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أعلن في وقت سابق أن الطرف الأمريكي فشل في نهاية المطاف في كسب ثقة الوفد الإيراني خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات، مؤكدًا أن واشنطن باتت تدرك منطق طهران ومبادئها، وعليها الآن أن تحسم ما إذا كانت قادرة على بناء هذه الثقة أم لا.

وشدد قاليباف على أن بلاده "لن تتوقف لحظة واحدة عن ترسيخ مكتسبات 40 يومًا من الدفاع الوطني الإيراني"، موضحًا أن الوفد الإيراني طرح مبادرات ذات طابع مستقبلي، لكن الجانب الآخر لم يبدِ ما يكفي من المرونة للوصول إلى تفاهم.

خلافات معقدة تفشل الاتفاق

وانتهت المحادثات التي عقدت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد دون التوصل إلى اتفاق، وسط تباين حاد في مواقف الطرفين.