ماذا سيفعل ترامب مع إيران بعد فشل مفاوضات إسلام آباد؟

يعود ملف العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران إلى واجهة الأحداث مجددًا، بعد فشل جولة المفاوضات التي استمرت 21 ساعة في إسلام آباد دون تحقيق أي اختراق يذكر.

ويأتي هذا التطور في لحظة سياسية وعسكرية حساسة، خاصة مع تصاعد التوترات المرتبطة بوقف إطلاق النار المؤقت، وملف البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب ملف الملاحة في مضيق هرمز الذي بات أحد أبرز بؤر الصراع الاستراتيجي في المنطقة.

وفي هذا السياق، يبرز تساؤل محوري: ماذا سيفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران بعد انهيار هذه المفاوضات؟ وهل تتجه الإدارة الأمريكية نحو التصعيد أم العودة لمسار التفاوض؟

خلفية الأزمة وتراكمات 47 عامًا من العداء

لم تكن جولة المفاوضات الأخيرة سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من التوتر الممتد لأكثر من أربعة عقود بين واشنطن وطهران. فالعلاقات بين البلدين ظلت محكومة بالعداء السياسي والعقوبات الاقتصادية والتصعيد العسكري غير المباشر، وصولًا إلى أزمات متكررة حول البرنامج النووي الإيراني.

ورغم انعقاد محادثات إسلام آباد في ظل هدنة مؤقتة أعقبت حربًا مدمرة، إلا أن الفجوات بين الجانبين بقيت عميقة، خاصة فيما يتعلق بملف تخصيب اليورانيوم، والأنشطة العسكرية الإيرانية، إضافة إلى المخاوف الأمريكية من توسع النفوذ الإيراني في الممرات البحرية الاستراتيجية.

فشل المفاوضات وتعقيد الملفات المطروحة

جاء فشل الجلسة التفاوضية الماراثونية ليؤكد حجم التعقيد الذي يحيط بالملف الإيراني، حيث لم تنجح 21 ساعة من النقاشات في تقريب وجهات النظر. ووفقًا لتقارير غربية، فإن الخلافات لم تقتصر على الملف النووي فقط، بل امتدت إلى قضايا أكثر حساسية، أبرزها مستقبل مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لتجارة الطاقة العالمية.

وتشير تقديرات إلى أن أي تصعيد في هذا الملف قد يؤدي إلى اضطراب واسع في أسواق النفط والطاقة، ما يجعل الأزمة تتجاوز البعد السياسي إلى تأثيرات اقتصادية عالمية مباشرة.

خيارات واشنطن بعد فشل المفاوضات

بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن فشل المفاوضات يضع الإدارة الأمريكية أمام ثلاثة مسارات رئيسية غير مريحة:

استمرار مفاوضات طويلة مع طهران حول البرنامج النووي.

احتمال العودة إلى المواجهة العسكرية، بما قد يشعل اضطرابًا جديدًا في قطاع الطاقة العالمي.

تصاعد صراع طويل الأمد على السيطرة على مضيق هرمز وتأمين الملاحة فيه.

وتبقى هذه الخيارات جميعها محفوفة بالمخاطر، ما يعكس حجم التعقيد في إدارة الأزمة الحالية.

موقف ترامب.. تهديدات وتصعيد محتمل

أظهر ترامب موقفًا حادًا بعد فشل المحادثات، إذ شدد على أنه لا يبالي باستمرار إيران في التفاوض من عدمه، مؤكدًا أن القرار النهائي سيكون وفق رؤية الإدارة الأمريكية. وذهب أبعد من ذلك في تصريحاته، ملوحًا بإمكانية استهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

كما هدد بفرض قيود بحرية صارمة، بما في ذلك منع حركة السفن في اتجاه الموانئ الإيرانية أو خارجها، في خطوة تُنذر بتصعيد كبير في حال تنفيذها. وأكد في تصريحات لاحقة أن أي استهداف للقوات الأمريكية سيقابل برد قاسٍ، في إشارة إلى احتمال انزلاق الوضع نحو مواجهة مفتوحة.

ملف مضيق هرمز في قلب الأزمة

يبقى مضيق هرمز أحد أكثر الملفات حساسية في هذه المواجهة، حيث تتهم واشنطن طهران بفرض سيطرة فعلية عليه خلال فترة التوتر، بينما تصر الولايات المتحدة على ضمان حرية الملاحة بشكل كامل. وأي تصعيد في هذا الملف قد يؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الاقتصاد العالمي، خصوصًا أسواق النفط والطاقة.

الموقف الأمريكي من جولة إسلام آباد

رغم الصمت النسبي من بعض المسؤولين الأمريكيين حول تفاصيل المفاوضات، فإن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أشار إلى أن الوفد الأمريكي قدم ما وصفه بـ"العرض النهائي" لإيران، والذي قوبل بالرفض. كما شددت واشنطن على أن هدفها الأساسي يتمثل في منع إيران من امتلاك أي قدرات نووية عسكرية.

مقارنة تاريخية واحتمالات المستقبل

تشير التجارب السابقة إلى أن أي اتفاق نووي مع إيران يتطلب مفاوضات طويلة ومعقدة، كما حدث في اتفاق 2015 الذي استغرق 18 شهرًا من المفاوضات المتقطعة. إلا أن ترامب كان قد أبدى في أكثر من مناسبة رفضه الدخول في مسارات تفاوضية طويلة، ما يجعل مستقبل الأزمة مفتوحًا على عدة سيناريوهات متصاعدة.

ومع فشل مفاوضات إسلام آباد، تدخل الأزمة الأمريكية الإيرانية مرحلة جديدة أكثر تعقيدًا، تتراوح بين التصعيد العسكري المحتمل، أو العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أكثر تشددًا. وبين هذا وذاك، يبقى قرار التحرك النهائي بيد الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تتجاوز حدود الملف النووي لتطال أمن الطاقة العالمي واستقرار الأسواق الدولية.