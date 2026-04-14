الضحايا تلاميذ ومعلمين.. 16 جريحا في إطلاق نار داخل مدرسة جنوب شرق تركيا

أصيب ستة عشر شخصا، معظمهم من التلاميذ بجروح الثلاثاء في إطلاق نار بمدرسة ثانوية فنية في محافظة شانلي أورفا بجنوب شرق تركيا، وفق ما أعلن المحافظ، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأفاد المحافظ حسن سيلداك الذي زار مكان الحادث، للصحفيين أن اثني عشر شخصا يتلقون العلاج حاليا.

وأضاف سيلداك أن المهاجم، تلميذ سابق في المدرسة من مواليد سنة 2007، أطلق النار على نفسه ولقي حتفه.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي ار تي)، نقلا عن مكتب المحافظ، أن من بين المصابين عشرة تلاميذ في المرحلة الثانوية وأربعة معلمين، من دون الكشف عن حالتهم.

وحسب وكالة أنباء دوغان التركية الخاصة (دي اتش ايه) وعدد من وسائل الإعلام التركية، فإن المهاجم كان مسلحا ببندقية صيد.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية تلامذة من المرحلة الثانوية يفرون من المدرسة، وقد انتشرت في المكان قوات كبيرة من الشرطة، ومركبة مدرعة واحدة على الأقل، وسيارات إسعاف.

وقال شاهد عيان لوكالة الأنباء التركية الخاصة (آي اتش ايه) إن المهاجم "أطلق النار عشوائيا في البداية في الفناء، ثم داخل المبنى".

ويعد هذا النوع من الحوادث نادر نسبيا في تركيا، حيث تشير تقديرات إحدى المؤسسات المحلية إلى وجود عشرات الملايين من الأسلحة النارية المتداولة، معظمها غير قانوني.