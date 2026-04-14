هند الضاوي: تركيا اكتشفت تواجدها ضمن مخطط الشرق الأوسط وأمريكا تعاملها كدولة وظيفية

قالت الإعلامية هند الضاوي إن الولايات المتحدة نجحت على مدار عقود في تعزيز العلاقات بين تركيا وإسرائيل، قبل أن تكتشف أنقرة في مرحلة لاحقة أن التفاهمات التي جرت مع واشنطن وتل أبيب لم يتم الالتزام بها.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن تركيا تلقت وعودًا بالحصول على مساحات من الأراضي التي كانت تسيطر عليها قبل سقوط الدولة العثمانية، إلا أنها فوجئت بتعامل الولايات المتحدة معها باعتبارها «دولة وظيفية» داخل الإقليم، مشيرة إلى أن واشنطن سلّحت الأكراد في المنطقة، وهو ما شكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي التركي.

وأضافت هند الضاوي أن محاولات جرت للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدة أن تدخل روسيا كان عاملًا حاسمًا في إفشال تلك المحاولات، وأكدت أن أنقرة استوعبت طبيعة ما يجري في المنطقة، وأن السيناريو المُعد لها لا يختلف عما يُعد لكل من إيران والسعودية ومصر، باعتبارها دولًا محورية في الشرق الأوسط.

وأشارت هند الضاوي إلى أن تركيا بدأت إعادة ترتيب علاقاتها مع دول الجوار مع شعورها بأن الخطر يقترب منها تدريجيًا، لافتة إلى أن نقطة التحول جاءت عقب أحداث 7 أكتوبر، حيث اكتشفت أن إسرائيل بدأت توجّه تهديدات مباشرة لتركيا، مع تداول رؤى وسيناريوهات تُناقش في الكواليس الإقليمية.