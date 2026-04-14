أخبار العالم

طهران : نواصل المحادثات مع واشنطن رغم عدم الثقة

عراقجي - ويتكوف
علي صالح

قال مشرّع إيراني إن بلاده ستواصل المشاركة في المحادثات مع الولايات المتحدة رغم ما وصفه بعدم الثقة في الموقف الأمريكي، في وقت تتصاعد فيه التصريحات المتبادلة بين الجانبين حول فرص العودة إلى طاولة التفاوض.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا عن عضو البرلمان الإيراني وعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، إسماعيل كوثري، قوله إن إيران “ستواصل المشاركة في المحادثات لكشف سلوك الولايات المتحدة”، مع التأكيد في الوقت نفسه على “الاستعداد الكامل، بتوجيه من القيادة، لإفشال أي مخططات أمريكية وصفها بأنها أنانية”.

وأضاف كوثري أن مثل هذه السياسات، بحسب تعبيره، “لن تؤدي إلا إلى دفع الولايات المتحدة إلى مزيد من التعقيد في أزماتها وتقويض مكانتها الدولية”.

وفي السياق ذاته، صعّد كوثري من لهجته تجاه واشنطن، معتبرًا أن الولايات المتحدة تعرضت لـ”هزيمة مهينة”، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى “مخرج يحفظ ماء الوجه” في ما يتعلق بالملف الإيراني. 

كما أشار إلى أن شخصية ترامب تمثل، بحسب رأيه، أحد أبرز العوائق أمام التوصل إلى أي اتفاق ذي معنى.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تحدث فيه ترامب عن احتمال حدوث تطورات “مهمة” خلال اليومين المقبلين في باكستان، في إطار الجهود الأمريكية لإعادة إحياء مسار المحادثات مع إيران، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة تلك التطورات.

ويعكس تبادل التصريحات استمرار حالة التباين الحاد بين طهران وواشنطن، رغم الإشارات المتكررة من الطرفين إلى إمكانية العودة إلى المفاوضات، فبينما تؤكد إيران استمرارها في الحوار، تصر في الوقت ذاته على التشكيك في نوايا الولايات المتحدة، في حين تواصل واشنطن الإشارة إلى مسار دبلوماسي محتمل مع الحفاظ على ضغوط سياسية متزايدة.

3 تأثيرات خطيرة لارتفاع ضغط الدم .. وطرق فعالة لخفضه بدون أدوية

كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟

مخاطر مشروبات الطاقة الصحية

لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟

فوائد تناول الترمس

