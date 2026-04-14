وزير الخارجية الأمريكي يستقبل بدر عبد العاطي

استقبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نظيره بدر عبد العاطي، وزير الخارجية ، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أفادت مصادر أمريكية بأن وزارة الخارجية الأمريكية قامت بطرد نائب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، سعدت آقاجاني، في ديسمبر الماضي، ضمن حملة تطهير شملت ثلاثة دبلوماسيين آخرين خلال الأشهر الستة الأخيرة.

ووفق موقع "أكسيوس"، تم تنفيذ القرار عبر "إجراءات المادة 13"، وهي آلية قانونية تتيح طرد الدبلوماسيين بشكل هادئ دون إعلانهم "أشخاصاً غير مرغوب فيهم" لتجنب الأزمات العلنية.