الداخلية الكويتية : أجواؤنا آمنة ومستقرة .. ولم نرصد أي تهديدات

قال المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، العميد ناصر بوصليب، اليوم الثلاثاء، إن أجواء دولة الكويت آمنة ومستقرة ولم يتم رصد أي تهديدات أو مخاطر خلال الـ24 الماضية في ظل جاهزية دفاعية متقدمة وانتشار أمني مدروس ويقظة تامة لقواتنا المسلحة الباسلة في تنفيذ مهامها لحماية السيادة وصون أمن الوطن.

وأشار المتحدث، في كلمته خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث في المنطقة، إلى أن فرق التخلص من المتفجرات التعامل مع ستة بلاغات ناتجة عن شظايا متبقية من عمليات اعتراض دفاعي سابقة ليرتفع إجمالي البلاغات منذ بداية العدوان الإيراني الآثم إلى 827 بلاغا.

وأكد العميد بوصليب أن القوات المسلحة تقوم بمتابعة حثيثة ومستمرة لكافة مستجدات الوضع الإقليمي ضمن تنسيق محكم واستعداد كامل مع مختلف جهات الدولة بما يعكس جاهزية عالية وحضورا راسخا يبعث على الثقة والاطمئنان.

من جانب آخر، لفت المتحدث إلى أن وزارة الداخلية الكويتية تُهيب بالمواطنين تأجيل أنشطة الصيد في المناطق البرية كإجراء احترازي يعكس الوعي والمسئولية ويسهم في توفير بيئة آمنة تمكن الجهات المختصة من أداء مهامها بكفاءة وانسيابية.