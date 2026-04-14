هند الضاوي : تركيا ترى تجاوز إسرائيل الخطوط الحمراء .. وتسعى لاحتواء التصعيد إقليميًا

أكدت الإعلامية هند الضاوي أن تركيا تتبنى موقفًا حازمًا ومتوازنًا تجاه التصعيد المرتبط بالحرب على إيران، مشددة على رفض أنقرة للحلول العسكرية منذ البداية، باعتبارها غير قادرة على إنهاء الأزمات في المنطقة.

وأوضحت “الضاوي” خلال تقديمها برنامج “حديث القاهرة” على قناة القاهرة والناس، أن تركيا تحركت دبلوماسيًا للعب دور الوسيط بهدف احتواء التوتر، من خلال تنسيق واتصالات مع كل من مصر وباكستان، في محاولة للحد من اتساع رقعة الصراع إقليميًا.

وأضافت أن أنقرة ترى أن إسرائيل تجاوزت جميع الخطوط الحمراء في المنطقة، مشيرة إلى أن ما يُتداول حول مخطط “إسرائيل الكبرى” يتعارض مع المصالح التركية، ويمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.

كما لفتت إلى أن العلاقات بين إسرائيل وبعض الأطراف الكردية في كل من العراق وسوريا تُعد مصدر قلق بالغ لتركيا، معتبرة أن أي تحالفات في هذا الإطار تُفسَّر من وجهة نظر أنقرة كتهديد مباشر لاستقرارها وأمنها الداخلي.