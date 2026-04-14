أتليتيكو مدريد يصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

صعد فريق أتليتيكو مدريد الإسباني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته على ملعبه أمام ضيفه برشلونة بهدفين مقابل هدف في إياب الدور ربع النهائي مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدفين نظيفين.

وجاءت انطلاقات المباراة نارية ومثيرة إلى حد كبير بعد أن تمكن نجم برشلونة وجناحه لامين جمال من تسجيل الهدفالأول لفريقه في الدقيقة 4 وهو هدف تضييق الفارق في مجموعة لقاءي الذهاب والعودة إلى (2-1) لصالح أتليتيكو.

ومنح الهدف المبكر دافعاً كبيراً للاعبي برشلونة الذين كانوا الأفضل تماماً في الشوط الأول، وترجم فيران توريس مهاجمبرشلونة على أكمل وجه هذه السيطرة، إذ تمكن من تسجيل الهدف

الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 24 فعوض برشلونة تماماً تفوق أتليتيكو في مباراة الذهاب وأصبح مجموع مباراتيالذهاب والعودة هو (2-2).

وتواصلت الإثارة في المباراة إذ استفاق أتليتيكو مدريد سريعاً وأحرز هدفاً سجله المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان فيالدقيقة 31.

وشهدت الدقيقة 80 طرد قلب دفاع برشلونة إريك غارسيا بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو.

وعجز برشلونة عن تصحيح أوضاعه وتسجيل أي هدف آخر فانتهت المباراة على وقع فوز برشلونة 2-1 وتأهل أتليتيكوبالتالي إلى الدور نصف النهائي مستفيداً من مجموع مباراتي الذهاب والعودة (3-2).