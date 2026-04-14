موسم صفري .. محمد صلاح يودّع دوري أبطال أوروبا في ليلة سقوط ليفربول

خاض فريق ليفربول، بقيادة المدرب آرني سلوت، مواجهة قوية مساء الثلاثاء أمام باريس سان جيرمان، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26.

واستضاف ملعب آنفيلد المباراة التي انتهت بخسارة ليفربول بهدفين دون رد، ليودّع الفريق البطولة بعدما كان قد خسر مواجهة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء بنفس النتيجة 2-0، ليصبح مجموع المباراتين 4-0 لصالح الفريق الفرنسي.

وشهدت المباراة تواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء مع انطلاق اللقاء، قبل أن يشارك في الدقيقة 30 بعد إصابة هوجو إيكيتيكي، وسط تحية من جماهير آنفيلد.

وجاءت بداية اللقاء هادئة من جانب الفريقين، مع أفضلية دفاعية واضحة، بينما أهدر عثمان ديمبيلي فرصة مبكرة في الدقيقة 17، قبل أن تتوقف المباراة مؤقتًا في الدقيقة 18 بعد تدخل من فيرجيل فان دايك على خفيتشا كفاراتسخيليا.

وشهد الشوط الأول عدة إصابات مؤثرة، حيث خرج نونو مينديز في الدقيقة 38، بينما تعرض ديزيريه دوي لإصابة أخرى في الدقيقة 51، مما دفع مدرب باريس لإجراء تبديلات اضطرارية.

وفي الدقيقة 65، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح ليفربول بعد تدخل على أليكسيس ماك أليستر، قبل أن يتم إلغاؤها بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR).

ورغم محاولات ليفربول للعودة في النتيجة، نجح عثمان ديمبيلي في حسم المواجهة لصالح باريس سان جيرمان بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 73، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 92، ليؤكد تفوق فريقه.

وبهذه النتيجة، ودّع ليفربول دوري أبطال أوروبا، فيما تأهل باريس سان جيرمان إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي الفائز من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ.