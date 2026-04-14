خالد الغندور: الأهلي يحقق في اعتذارات حكام أوروبا بشأن قمة الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة القلعة الحمراء تدرس خلال الفترة الحالية مخاطبة اتحادات كرة القدم في كل من فرنسا وإنجلترا وإيطاليا، وذلك للاستفسار عن صحة ما تردد بشأن تقديمهم اعتذارًا رسميًا عن عدم إرسال حكام لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الموسم الماضي، والتي لم تُقام.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الأهلي للوقوف على حقيقة التصريحات التي أدلى بها أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، بشأن تلقي اعتذارات من تلك الاتحادات، مؤكدًا أن النادي يهدف إلى التأكد من دقة هذه المعلومات بشكل رسمي.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تتحرك في هذا الملف بهدف الحفاظ على حقوق النادي وضمان الشفافية في إدارة منظومة التحكيم.