من 6 نقاط .. إعلامي ينفرد ببنود اتفاق التهدئة بين الأهلي والجبلاية

أكد الإعلامي محمد شبانة وجود بوادر تهدئة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة، مشيرًا إلى التوصل لاتفاق مبدئي يتضمن عددًا من النقاط لاحتواء الأزمة بين الطرفين.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "هناك إعلان هدنة وتهدئة بين الأهلي واتحاد الكرة، تتضمن 6 نقاط أساسية تهدف إلى إنهاء حالة التوتر الحالية".

وأضاف: "أول هذه النقاط عودة نفس وفد الأهلي مرة أخرى من أجل الاستماع لشرح تقنية حكم الفيديو (VAR)".

وتابع: "كما أن هناك اتجاهًا واضحًا نحو التهدئة وتغليب صوت العقل، من خلال فتح باب النقاش والحوار بين الطرفين".

وأشار:" ثالث نقطة عدم تحويل سيد عبد الحفيظ إلى لجنة الانضباط، حيث ألمح هاني أبو ريدة في تصريحاته إلى أنه لم يتم اتخاذ هذا الإجراء".

وأوضح: الأزمة التي تفجرت بسبب تصريحات أوسكار بشأن مباراة القمة، وما ترتب عليها من عدم خوض اللقاء وتوقيع غرامة قدرها 50 مليون جنيه، تم ترك القرار فيها للنادي الأهلي، سواء بالتوجه إلى المحكمة الرياضية أو غلق الملف".

واستكمل: خامس نقطة، "في حال تأكد وفد الأهلي من قيام الحكم بالتعدي لفظيًا على الثلاثي محمد الشناوي وحسين الشحات وتريزيجيه، سيتم تحريك المذكرة التي سبق أن قدمها النادي إلى لجنة الانضباط".

واختتم: "من بين النقاط أيضًا، عدم تجديد عقد رويز ورحيله عن لجنة الحكام بشكل نهائي، وهي البنود الستة التي تم الاتفاق عليها بين الأهلي واتحاد الكرة، بعد تدخل عدد من العقلاء والأصدقاء المشتركين لاحتواء الأزمة".