طلب جديد للأهلي قبل اجتماعه الحاسم

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي إجتماعاً في الرابعة من عصر غد لحسم العديد من الملفات علي رأسها موقف النادي من أزمة مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت في الجولة الأولي من منافسات مسابقة الدوري والتي اقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الأولي من منافسات مسابقة الدوري.



وسيناقش المجلس تقرير مفصل من سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة والقائم باعمال المشرف العام علي قطاع الكره حول الأزمة الأخيرة ورؤيته للتحركات المقبلة ، ومن المقرر ان يتقدم مسئولي الأهلي بطلب جديد الي لجنة الإنضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم يطلبون فيها منحهم الموافقة للإطلاع علي محادثات غرفة الفار في مباراة سيراميكا والتي دارت بين محمود وفا حكم المباراة ومحمود عاشور حكم تقنية الفيديو.



كما سيناقش مجلس الأهلي ملف هيكلة قطاع الكرة حيث سيتم تعيين الدكتور عصام سراج مدير للتعاقدات بجانب تشكيل إدارة الإسكاوتنج بشكلها الجديد.



وارسلت إدارة الكرة بالأهلي خطاب جديد لإتحاد الكره يطلب فيه حكام أجانب لمباراتي بيراميدز والزمالك المقرر لهما 27 ابريل و1 مايو بالدوري يكونوا من الصف الأول في الدوريات الخمس الكبري،

وعلي الصعيد الفني ، يعود الفريق الأحمر للتدريبات غداً بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الدنماركي ييس توروب المدير الفني للاعبيه لمدة 4 أيام ، ويستعد الفريق لمواجهة بيراميدز المقرر لها 27 ابريل الجاري .

