«كوكي» بعد التأهل الأوروبي: فخورون بإقصاء برشلونة.. واستحقينا العبور إلى نصف النهائي

عبّر "كوكي"، قائد فريق أتلتيكو مدريد، عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم الخسارة أمام برشلونة في مباراة الإياب، مؤكدًا أن بطاقة العبور جاءت مستحقة بعد التفوق في لقاء الذهاب.

وكان أتلتيكو مدريد قد حسم تأهله إلى نصف النهائي رغم خسارته في إياب ربع النهائي بنتيجة 2-1 على ملعب واندا ميتروبوليتانو، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، ليصعد بمجموع المباراتين 3-2 لصالحه.

وفي تصريحات صحفية، أعرب كوكي عن فخره بما قدمه الفريق أمام برشلونة، مشيرًا إلى أن المباراة لم تكن سهلة، خاصة في بدايتها، لكن اللاعبين نجحوا في تجاوز الضغط والعودة تدريجيًا إلى أجواء اللقاء.

وأوضح قائد أتلتيكو أن استقبال هدف مبكر لم يُربك الفريق، مؤكدًا أن الرد كان مطلوبًا من خلال الاستمرار في الضغط ومحاولة العودة في النتيجة، وهو ما ساعد الفريق على فرض أسلوبه في فترات من اللقاء.

وتحدّث “كوكي” عن بعض لقطات المباراة، معتبرًا أن التفاصيل الصغيرة مثل إلغاء أحد أهداف برشلونة بداعي التسلل كانت جزءًا من مجريات كرة القدم، مشيدًا في الوقت نفسه بقدرة فريقه على الحفاظ على التركيز.

كما أثنى على أداء عدد من زملائه، مؤكدًا أن عناصر مثل يان أوبلاك، وماركوس يورينتي، وأنطوان جريزمان قدموا مستويات قوية وساهموا في حسم بطاقة التأهل.

واختتم “كوكي” تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق يواصل طموحاته في جميع البطولات، مشيرًا إلى أن الهدف المقبل هو المنافسة بقوة على لقب كأس ملك إسبانيا رغم صعوبة المهمة.