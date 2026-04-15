ثروت سويلم: اللي يحب مصر يفرح للزمالك .. و«أوسكار» غير مُصنّف وأرفض استمراره

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، أن الموسم الجاري يشهد قوةً فنيةً كبيرة، معربًا عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن أي محب لكرة القدم المصرية يفرح بما يقدمه الفريق، وأن من يحب مصر يفرح للزمالك.

وأوضح سويلم أن الجدل حول التحكيم يتكرر كل موسم، خاصةً مع الاعتراضات المستمرة على قرارات الحكام، مؤكدًا رفضه لفكرة تعيين رئيس أجنبي للجنة الحكام، لأنها لا تتماشى مع ثقافة الجمهور المصري، رغم احترامه لرأي هاني أبو ريدة.

وشدد على أن أوسكار غير مُصنَّف عالميًا، ويجب رحيله، وأن مصر تمتلك أفضل الحكام في أفريقيا، مضيفًا أن تجربة الاستعانة بعناصر أجنبية في رئاسة لجنة الحكام لم تحقق النجاح المطلوب حتى الآن.