عرض مالي ضخم .. الأهلي يتحرّك لفسخ عقد «توروب» | تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تحركات الإدارة لحسم ملف المدير الفني الدنماركي ييس توروب، في ظل تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، وعدم وجود قناعة فنية باستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن إدارة الأهلي بدأت بالفعل التواصل مع محامي المدرب، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق ودي لفسخ التعاقد قبل انطلاق الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن النادي يجهز عرضًا ماليًا بقيمة 1.3 مليون دولار، يتم سداده على أقساط، مقابل إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين.

وأضاف أن المدرب يحق له الحصول على كامل قيمة عقده حال رحيله قبل بداية الموسم المقبل، وهو ما يجعل المفاوضات الجارية حاليًا حاسمة لتقليل الخسائر المالية على النادي.