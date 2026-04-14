مفيش صليبي.. الأشعة تطمئن الأهلي على عبد الرحمن حميد

تلقى الجهاز الفني لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي دفعة معنوية قوية، بعد تأكد سلامة الحارس عبد الرحمن حميد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، عقب خضوعه لفحوصات طبية دقيقة على خلفية الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة سبورتنج في ربع نهائي كأس مصر لكرة اليد.

وكان حميد قد غادر اللقاء متأثرًا بإصابة في الركبة، ما أثار حالة من القلق داخل صفوف الفريق، خاصة في ظل أهميته كأحد الركائز الأساسية، إلى جانب تاريخه مع الإصابات.

وأثبتت الأشعة سلامة الرباط الصليبي وغضروف الركبة، ليتم استبعاد السيناريو الأسوأ، على أن يخضع اللاعب لفحوصات إضافية خلال الفترة المقبلة لتحديد طبيعة الإصابة بشكل دقيق، وبرنامج التأهيل المناسب.

ويستعد الأهلي لمواصلة مشواره في بطولة الكأس، حيث حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يوم 30 أبريل موعدًا لإقامة مباريات الدور نصف النهائي، على أن يقام النهائي وتحديد المركز الثالث يوم 1 مايو.

وفي سياق متصل، يختتم دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الحالي يوم 24 أبريل، بمواجهة مرتقبة تجمع الأهلي مع الزمالك، رغم حسم الأهلي اللقب بشكل رسمي.