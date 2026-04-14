تعرف على جدول منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة

تستعد مصر لاستضافة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والسيدات، والتي تقام بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل، بمشاركة 46 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات البطولة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة صباحًا، حيث تُقام منافسات دور المجموعات للرجال من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، يليها الأدوار الإقصائية التمهيدية من الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الخامسة والنصف مساءً.

وفي اليوم الثاني، تبدأ منافسات دور المجموعات للسيدات في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الواحدة ظهرًا، ثم تُقام الأدوار الإقصائية التمهيدية من الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الرابعة والنصف عصرًا.

وتُختتم منافسات الفردي يوم السبت، حيث تُقام الأدوار الإقصائية الرئيسية بداية من دور الـ64 للرجال في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وللسيدات في الساعة العاشرة والثلث صباحًا، وتستمر المنافسات حتى الثامنة والنصف مساءً.

وأخيرًا، تُقام منافسات الفرق في اليوم الرابع والأخير للبطولة، حيث تبدأ الفعاليات في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا بدور الـ64 للرجال والسيدات، وتستمر المنافسات حتى التاسعة مساءً.

وكان الاتحاد المصري للسلاح برئاسة كابتن طارق الحسيني قد أعلن أن البطولة تشهد مشاركة 46 دولة حتى الآن، بواقع 222 لاعبًا و172 لاعبة، بإجمالي 394 لاعبًا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة أبرز اللاعبين على المستوى الدولي.

ويشارك في البطولة كل من البلد المحايد، الجزائر، أنجولا، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، البحرين، كندا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا، كرواتيا، التشيك، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، الهند، إيطاليا، الأردن، اليابان، كوريا الجنوبية، مولدوفا، المكسيك، بولندا، بورتوريكو، قطر، رومانيا، السنغال، سنغافورة، صربيا، سلوفاكيا، السويد، الصين تايبيه، تركيا، الإمارات، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

ويأتي تنظيم مصر للبطولة امتدادًا للنجاحات الكبيرة التي حققتها في استضافة الأحداث الدولية خلال السنوات الماضية، وهو ما عزز ثقة الاتحاد الدولي في منحها شرف تنظيم البطولة من جديد.