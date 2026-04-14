التشكيل الرسمي لقمة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أعلن آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، ولويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول

جاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: فريمبونج، كوناتي، فان دايك، كيركيز

خط الوسط: ريان جرافينبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: إيزاك، فلوريان فيرتز، هوجو إكيتيكي

تشكيل باريس سان جيرمان

في المقابل، أعلن باريس سان جيرمان تشكيله على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليان باتشو، نونو مينديز

خط الوسط: وارن زاير إيمري، فيتينيا، جواو نيفيس

خط الهجوم: ديزيريه دوي، عثمان ديمبلي، خفيتشا كفاراتسخيليا

ويدخل ليفربول المباراة بطموح تحقيق “ريمونتادا”، بعدما خسر مواجهة الذهاب أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون رد على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، ليصبح أمام تحدٍ صعب يتطلب انتفاضة قوية على أرضه وبين جماهيره.

وكان محمد صلاح قد منح فريقه دفعة معنوية، بعدما سجل هدفًا مميزًا خلال فوز ليفربول على فولهام بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليستعيد الفريق جزءًا من ثقته قبل المواجهة الأوروبية المرتقبة.