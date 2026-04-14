ليلة زمالكاوية .. إبراهيم فايق يعلن عن ضيوف برنامجه اليوم

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن ضيوف برنامجه الكورة مع فايق اليوم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم فايق :‏ ليلة كروية مختلفة في الكورة مع فايق.. ليلة زمالكاوية وفيها شوية شغل حلوووين اووي مع النجوم ‏شيكابالا و‏فتح الله.

وعلق الاعلامي إبراهيم فايق على فوز الزمالك على شباب بلوزداد في المباراة التي تقام في الجزائر ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية.



وكتب إبراهيم فايق من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"

خطوة عظيمة يا زمالك.. نتيجة مفيش أجمل من كده.. والله العظيم لعيبة رجالة.. كفاح من الدقيقة الاولى .. خطوة بخطوة الزمالك يقدر ان شاء الله يكسب الكونفيدرالية".