لاعبو الزمالك يؤدون تدريبات بدنية قوية استعدادا لشباب بلوزداد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية خاصة خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة شباب بلوزداد المقبلة في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.



وبعدها خصص معتمد جمال، المدير الفني للفريق فقرة فنية لتنفيذ بعض الجمل الخططية، وحرص على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة فنية في منتصف الملعب.



ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية المقرر لها في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.



وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت على ستاد نيلسون مانديلا.