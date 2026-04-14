التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الاتحاد السكندري وزد

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقى الاتحاد السكندري وزد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اطار منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية للمجموعة الثانية بالدورى المصري



أحرز مصطفى سعد ميسي نجم زد الهدف الاول في الدقيقة 37 ثم تعادل جون إيبوكا للإتحاد السكندري في الدقيقة 44

تشكيل الاتحاد السكندرى



حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: كريم الديب – مصطفى إبراهيم – عبد الرحمن جودة – عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: سيفوري إيزاك – محمود عماد – إيمانويل أبياه - أفشة.

خط الهجوم: يسري وحيد – عبد الرحمن مجدي – إيبوبا.