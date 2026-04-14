الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام باريس سان جيرمان

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن وجود اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول علي مقاعد بدلاء ليفربول أمام باريس سان جيرمان.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا". 

وكان قد و جه الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا رسالة دعم للأسطورة محمد صلاح 

قبل مواجهة ليفربول اليوم أمام باريس سان جيرمان.

وشارك الحساب الرسمي لـ دوري أبطال أوروبا عبر منصة إكس صورة يدعم فيها الأسطورة محمد صلاح في مواجهة ليفربول اليوم أمام باريس سان جيرمان واكتفي الحساب بوضع تعليق كلمة صلاح وتاج و علم مصر. 

يستضيف ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره باريس سان جيرمان مساء اليوم الثلاثاء في التاسعة على ملعب آنفيلد ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة مصيرية يسعى خلالها أصحاب الأرض لقلب خسارة الذهاب بهدفين دون رد.

ويدخل ليفربول اللقاء بأمل العودة القارية مستندا إلى تاريخه القوي في هذا الدور بعدما حقق الفوز في 6 من آخر 8 مباريات خاضها في ربع نهائي البطولة كما يطمح لبلوغ نصف النهائي للمرة الثالثة عشرة في تاريخه في إنجاز قد يجعله ينفرد بالرقم القياسي الإنجليزي متفوقًا على مانشستر يونايتد.

ويمتلك "الريدز" سجلا مميزا على ملعبه أمام الفرق الفرنسية حيث حقق 14 انتصارا في 18 مباراة أوروبية مقابل تعادل وحيد و3 هزائم فقط، كانت آخرها أمام باريس سان جيرمان في الموسم الماضي ما يمنح المواجهة طابعا ثأريا خاصا.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

قوات الأمن بموقع سقوط الفتاة

سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب علمي وأدبي

الدولار

رغم تعثر المفاوضات .. مفاجأة في سعر الدولار الآن بمصر

بالصور

3 تأثيرات خطيرة لارتفاع ضغط الدم .. وطرق فعالة لخفضه بدون أدوية

كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟

مخاطر لن تتوقعها عند إستهلاك مشروبات الطاقة.. خبراء يكشفون الحقيقة الصادمة

مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية

لقاح الإنفلونزا بجرعة عالية يقلل خطر الزهايمر بنسبة 55%.. دراسة تكشف مفاجأة

لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟

هل يساعد الترمس على إنقاص الوزن؟.. كل ما تريد معرفته عن فوائده وأضراره

فوائد تناول الترمس
فوائد تناول الترمس
فوائد تناول الترمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

المزيد