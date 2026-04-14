كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن وجود اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول علي مقاعد بدلاء ليفربول أمام باريس سان جيرمان.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".

وكان قد و جه الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا رسالة دعم للأسطورة محمد صلاح

قبل مواجهة ليفربول اليوم أمام باريس سان جيرمان.

وشارك الحساب الرسمي لـ دوري أبطال أوروبا عبر منصة إكس صورة يدعم فيها الأسطورة محمد صلاح في مواجهة ليفربول اليوم أمام باريس سان جيرمان واكتفي الحساب بوضع تعليق كلمة صلاح وتاج و علم مصر.

يستضيف ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره باريس سان جيرمان مساء اليوم الثلاثاء في التاسعة على ملعب آنفيلد ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة مصيرية يسعى خلالها أصحاب الأرض لقلب خسارة الذهاب بهدفين دون رد.

ويدخل ليفربول اللقاء بأمل العودة القارية مستندا إلى تاريخه القوي في هذا الدور بعدما حقق الفوز في 6 من آخر 8 مباريات خاضها في ربع نهائي البطولة كما يطمح لبلوغ نصف النهائي للمرة الثالثة عشرة في تاريخه في إنجاز قد يجعله ينفرد بالرقم القياسي الإنجليزي متفوقًا على مانشستر يونايتد.

ويمتلك "الريدز" سجلا مميزا على ملعبه أمام الفرق الفرنسية حيث حقق 14 انتصارا في 18 مباراة أوروبية مقابل تعادل وحيد و3 هزائم فقط، كانت آخرها أمام باريس سان جيرمان في الموسم الماضي ما يمنح المواجهة طابعا ثأريا خاصا.