نائب الزمالك يزور بعثة شباب بلوزداد

حرص المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك وعمرو أدهم عضو مجلس الإدارة على زيارة بعثة شباب بلوزداد الجزائري التي وصلت إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، استعدادًا لخوض مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونقل المهندس هشام نصر وعمرو أدهم تحيات جميع أعضاء مجلس إدارة النادي إلى بعثة الفريق الجزائري، وأكد الثنائي على استعداد نادي الزمالك لتوفير كل طلبات الفريق الضيف، من أجل التأكيد على قوة العلاقة التي تربط الشعبين المصري والجزائري وناديي الزمالك و شباب بلوزداد.

ويأتي ذلك ردًا على الحفاوة التي حظت بها بعثة الزمالك في الجزائر أثناء خوض لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الجمعة الماضي.

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية المقرر لها في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت على ستاد نيلسون مانديلا.