دوري أبطال أوروبا .. برشلونة يتقدم على أتلتيكو مدريد في الشوط الأول بثنائية

انتهي الشوط الأول منّ أتلتيكو مدريد وبرشلونة بتقدم الفريق الكتالوني بنتيجة 2-1، في اللقاء المقام على ملعبميتروبوليتانو، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



افتتح برشلونة التسجيل مبكرًا عبر النجم الشاب لامين يامال في الدقيقة الرابعة، ليشعل المباراة منذ بدايتها



وأضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقتين 24.



ورد أتلتيكو مدريد بهدف تقليص الفارق عن طريق لوكمان في الدقيقة 31، ليعيد فريقه إلى أجواء اللقاء ويشعل الصراعمجددًا على بطاقة التأهل.



وشهد الشوط الأول إصابة قوية لفيرمين لوبيز، لاعب برشلونة، اضطر على إثرها الجهاز الفني لاستبداله.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:-

حراسة المرمى: جارسيا.

الدفاع: كانسيلو – مارتن – إيريك– كوندي.

الوسط: جافي – فيرمين – بيدري.

الهجوم: داني أولمو – فيرانتوريس – لامين يامال.

بينما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد:-

حراسة المرمى: موسو.

الدفاع: روجيري – لينجليه – مولينا – لو نورماند.

الوسط: كوكي – ماركوسيورينتي – جوليانو.

الهجوم: جريزمان – جوليانألفاريز – لوكمان.