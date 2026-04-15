اتحاد الكرة يقيم حفل تكريم للحكام | تفاصيل

يُقيم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ظهر اليوم الأربعاء، حفل تكريم لطاقم الحكام المصري، الذي دخل القائمة النهائية لحكام النسخة رقم 23 لكأس العالم المقررة إقامتها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو هذا العام.

كانت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم قد اختارت الرباعي أمين عمر حكماً للساحة ’ الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كمساعدين ومحمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو، وهي المرة الأولى، التي يتم اختيار هذا العدد من الحكام المصريين في نسخة واحدة منذ انطلاق النسخة الأولى عام 1930.

الجدير بالذكر أن نسخة كوريا واليابان 2002 كانت الأكثر حضوراً للكوادر المصرية في إحدى نسخ المونديال، عندما شارك جمال الغندور حكم ساحة ووجيه أحمد كمساعد.

في سياق متصل، قرر المجلس عقد جلسته الدورية يوم الجمعة، الموافق 17 أبريل الحالي، لبحث العديد من الملفات الخاصة بكرة القدم المصرية.