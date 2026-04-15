«الغندور»: سيد عبدالحفيظ مُعرّض للإيقاف مثلما حدث مع عضو الإسماعيلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن وجود حالة من الغضب داخل اتحاد الكرة تجاه سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الأهلي، بعد الشكوى التي تقدّم بها محمود وفا حكم مباراة سيراميكا ضده.

وتابع "الغندور" عبر برنامجه ستاد المحور، محمود وفا أكد في الشكوى أن سيد عبدالحفيظ قام بسبّه وتهديده في أرضية الملعب عقب المباراة، كما قام بانتظاره أمام غرفة ملابس الحكام.

وواصل، معظم أعضاء اتحاد الكرة، طالبوا بضرورة إحالة سيد عبد الحفيظ إلى لجنة الانضباط وحرمانه من دخول الملاعب لفترة، لأن هذه الواقعة تشبه ما حدث من أحمد فهيم عضو مجلس الإسماعيلي والذي قام بالنزول إلى أرض الملعب وجذب الحكم الموسم الماضي، وتم حرمانه من دخول الملاعب لمدة عام وتغريمه 50 ألف جنيه بقرار من الانضباط.