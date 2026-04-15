«فيفا» يُبرئ محمود وفا في ركلة جزاء الأهلي المُلغاة أمام سيراميكا كليوباترا

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، عرض لقطة كرة الأهلي أمام سيراميكا، على لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتم التأكيد على أن قرار الحكم محمود وفا بعدم احتساب ركلة جزاء للأحمر، صحيح ويتماشى مع قانون التحكيم.

وتابع “الغندور” عبر برنامجه ستاد المحور، بعض المسئولين في لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، أكدوا لأوسكار صحة إلغاء ركلة الجزاء وأن القرار الأول والأخير يكون لحكم الساحة، وأن تقنية الفيديو بمثابة عامل مساعد فقط.

وأضاف، المسئولون في لجنة الحكام بفيفا، شايفين إن استماع الأهلي لما دار بين وفا والحكم محمود عاشور لن يُغيّر من نتيجة المباراة لأن القرار الأول والأخير لحكم الساحة، بدليل أن هناك مباريات في العديد من المسابقات بمعظم الدول وكذلك بدوري الأبطال والكونفدرالية تقام بدون تقنية الفيديو.

واختتم، كما أنه في حالة تعطل تقنية الفيديو، لا يتسبب ذلك في عدم استكمال أي مباراة والحكم وقتها يكتفي بإبلاغ الفريقين واللعب.