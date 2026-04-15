الموافقة أو الرحيل .. جلسة حاسمة في الأهلي لحسم ملف تجديد العقود ووضع سقف جديد للرواتب

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، أن النادي الأهلي يستعد لعقد جلسة حاسمة مع عدد من لاعبيه الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك لبحث ملف التجديد خلال الفترة المقبلة.



وأوضح “أضا” عبر برنامج “الماتش” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الجلسة المرتقبة ستشهد مناقشة وضع سقف لرواتب اللاعبين داخل النادي، حيث يعتزم الأهلي إخطار لاعبيه بالحد الأقصى الجديد للأجور، تمهيدًا للبدء في ملف تجديد وتعديل العقود وفقًا للسياسة المالية الجديدة.

وأضاف أن إدارة الأهلي ستوضح للاعبين أن من يوافق على الشروط الجديدة سيتم التجديد له، بينما من يرفض سيكون أمام خيار تقديم عرض والرحيل عن الفريق في الصيف.

واختتم بأن الأهلي يتجه لتطبيق سياسة مالية أكثر انضباطًا خلال المرحلة المقبلة، من خلال تحديد سقف واضح للعقود الجديدة والتعديلات المستقبلية بما يتماشى مع رؤية النادي.