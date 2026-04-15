أحمد موسي يهاجم «سلوت» بعد وداع دوري أبطال أوروبا: مدرب ضعيف ضيّع شخصية ليفربول

انتقد الإعلامي أحمد موسى، الهولندي أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، عقب توديع الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا، بالخسارة ذهابًا وإيابًا أمام باريس سان جيرمان في الدور ربع النهائي.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه على منصة إكس:"آرني سلوت.. يلا بره، أسوأ مدرب ليفربول، يدفع ثمن كونه مدربًا ضعيفًا لا يملك أي إبداع.. كفاية عليه، ضيّع شخصية ليفربول".

وودّع ليفربول منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته اليوم، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما امس الثلاثاء على ملعب أنفيلد، ضمن إياب ربع نهائي البطولة.

بتلك النتيجة تأهل باريس سان جيرمان إلى الدور نصف النهائي، منتظرًا الفائز من مباراة آرسنال وسبورتينج لشبونة.