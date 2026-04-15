إياكم والثقة الزائدة .. أحمد الطيب يُحذّر لاعبي الزمالك قبل موقعة بلوزداد

شدّد المعلق الرياضي أحمد الطيب، على صعوبة مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القادمة، أمام شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب “الطيب” عبر حسابه علي فيسبوك "جميل التفاؤل بتخطى فريق شباب بلوزداد المحترم و الوصول للنهائى الأفريقى لكن إيّاك إيّاك و المبالغة إيّااك و الثقة الزائدة"

ويستعد الزمالك لاستضافة شباب بلوزداد الجزائري في لقاء الإياب، المقرر إقامته في السادسة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، بعدما حقق الأبيض فوزًا مهمًا خارج الديار في لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد نيلسون مانديلا.