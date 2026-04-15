إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد نجله .. صور

احتفل إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي بعيد ميلاد نجله فهد، وشارك صورًا تجمعهم عبر حسابه على انستجرام.

وأعرب إمام عاشور، عن سعادته وحبه لنجله، وكتب: “عيد ميلاد سعيد فهوده بحبك”.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في تمام الثامنة مساء أمس الأول الإثنين 27 أبريل الجاري، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة دوري نايل، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في صراع المنافسة على اللقب.

ويدخل الأهلي المباراة باحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في جدول الترتيب، خاصة في ظل قوة المنافس الذي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم.

وتنقل قناة “أون سبورت” أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من لاعبي الكرة المصرية السابقين، للوقوف على أبرز الجوانب الفنية قبل وبعد اللقاء.