بسبب إمام عاشور.. قرار عاجل من الأهلي بشأن أفشة

إستقر النادي الأهلي على عودة محمد مجدي أفشة المعار لصفوف الإتحاد السكندري بعد نهاية الموسم الجاري.

وجاء ذلك القرار لحاجه الفريق له فنياً بعد إقتراب رحيل إمام عاشور للإحتراف فى الميركاتو الصيفي المقبل.

يفقد النادي الأهلي خدمات محمد الشناوي حارس مرمى الفريق وقائد الأهلي على خلفية عقوبة الإيقاف الموقعة عليه، بعد أحداث لقاء سيراميكا كليوباترا.

كما يغيب أيضًا حسين الشحات عن صفوف الأهلي أمام بيراميدز بداعي الإيقاف على خلفية تراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل على الإنذار الثالث خلال لقاء سموحة الماضي.

فيما يواصل كريم فؤاد الغياب عن المشاركة مع الأهلي، على خلفية استمرار تعافيه من الإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة.