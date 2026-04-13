رغم الانتقادات.. رباعي الأهلي يحجز مكانه في قائمة الفراعنة بالمونديال

حسم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول موقفه النهائي بشأن قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم 2026 باستقرار واضح على تواجد رباعي النادي الأهلي رغم موجة الانتقادات التي طالتهم مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس تمسكه برؤيته الفنية وثقته في عناصر الخبرة.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الجهاز الفني للحفاظ على الاستقرار داخل صفوف "الفراعنة" مع الاعتماد على لاعبين يمتلكون الخبرة الدولية والقدرة على التعامل مع ضغوط البطولات الكبرى خاصة مع اقتراب الحدث العالمي الذي يمثل تحديًا كبيرًا للكرة المصرية.

واستقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول على ضم رباعي النادي الأهلي: أحمد مصطفى زيزو إمام عاشور ومحمد الشناوي ومحمد هاني ضمن القائمة النهائية للفراعنة المشاركة في كأس العالم 2026 رغم الانتقادات التي طالتهم مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مصدر داخل منتخب مصر أن الجهاز الفني لا يلتفت لما يثار على "السوشيال ميديا" مشددا على أن الرباعي يحظى بثقة كاملة وسيكون له دور مهم خلال البطولة المرتقبة.

وأضاف المصدر أن حسام حسن يمتلك خبرات كبيرة في التعامل مع اللاعبين نفسيا وهو ما ظهر بوضوح خلال معسكر مارس الماضي حيث قدم لاعبو الأهلي مستويات مميزة خلال المباراتين الوديتين أمام منتخبي السعودية وإسبانيا رغم الضغوط والانتقادات التي سبقت المعسكر بسبب تراجع نتائج الفريق الأحمر محليًا وقاريًا.

ومن المنتظر أن تضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا في كأس العالم المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال شهر يونيو المقبل وسط طموحات كبيرة لتقديم مشاركة قوية تليق باسم الكرة المصرية.