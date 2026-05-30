الفرقة المصرية للموسيقى والغناء تختتم احتفالات الثقافة بعيد الأضحى على مسرح السامر

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، احتفالاتها بعيد الأضحى المبارك على مسرح السامر بالعجوزة، بحفل فني أحيته الفرقة المصرية للموسيقى والغناء.

وقدمت الفرقة، بقيادة المايسترو عبد الله صلاح، باقة متنوعة من الأغنيات التراثية والطربية التي تفاعل معها الجمهور، منها: "هلت ليالي"، "طاير يا هوا"، "بتسأل ليه عليا"، "على رمش عيونها"، "خفيف الروح"، "الحلوة داير شباكها"، "يا ليلة العيد"، "ثلاث سلامات"، و"في يوم وليلة".

وأكد المايسترو عبد الله صلاح أن الفرقة تواصل جهودها في إحياء التراث الغنائي المصري والعربي والحفاظ على الهوية الفنية، مشيرا إلى أن الحفل تضمن أغنية "يا ليلة العيد" لأم كلثوم، إلى جانب أعمال خالدة لكبار نجوم الطرب العربي، منهم سيد درويش، ومحرم فؤاد، ومحمد رشدي، وفريد الأطرش، وفايزة أحمد، ووديع الصافي، كما شهد الحفل مشاركة المطربة الصغيرة مريم محمد، مؤكدا استمرار إقبال الجمهور بمختلف فئاته العمرية على الأغنية الطربية الأصيلة.

ويأتي الحفل ضمن سلسلة العروض الفنية التي استضافها مسرح السامر طوال أيام عيد الأضحى، ونفذتها الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية والإدارة العامة للمهرجانات.

وذلك ضمن برنامج مكثف أطلقته الهيئة احتفالا بالعيد، وشمل أكثر من 65 عرضا فنيا ومسرحيا بمختلف المحافظات، إلى جانب عروض للفنون الشعبية، وورش فنية وإبداعية للأطفال، فضلا عن تقديم أحدث أفلام العيد ضمن مشروع "سينما الشعب" بأسعار مخفضة في 21 موقعا ثقافيا في 16 محافظة، بالإضافة إلى أكثر من 40 نشاطا ثقافيا وفنيا متنوعا، شملت ورش الحكي والفنون التشكيلية واللقاءات التثقيفية.