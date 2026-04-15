تقييم محمد صلاح في مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بـ دوري أبطال أوروبا

شارك النجم المصري محمد صلاح في مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي أُقيم مساء الثلاثاء على ملعب آنفيلد.

وتعرض ليفربول للخسارة على أرضه بهدفين دون رد، ليودّع البطولة بعد خسارته أيضًا في مباراة الذهاب بالنتيجة نفسها، ليصبح مجموع المواجهتين 4-0 لصالح الفريق الفرنسي.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح بديلًا، حيث دخل في الدقيقة 31 بدلًا من هوجو إيكيتيكي، في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي للفريق الإنجليزي.

ووفقًا لإحصائيات شبكة “سوفا سكور”، حصل صلاح على تقييم 6.9 من 10 خلال مشاركته في اللقاء، وقدم أداءً متباينًا بين المحاولات الهجومية والتأثير المحدود في بعض الفترات.

وسدد صلاح تسديدة واحدة تم إبعادها من قبل الدفاع، كما وقع في مصيدة التسلل مرة واحدة، ونجح في صناعة فرصة خطيرة واحدة، إلى جانب 4 تمريرات مفتاحية، وقدم عرضية دقيقة واحدة من أصل 8 محاولات.

وعلى مستوى التمرير، لمس صلاح الكرة 57 مرة، ومرر 26 تمريرة صحيحة من أصل 33 بنسبة دقة بلغت 79%، كما نجح في مراوغة واحدة من أصل 5 محاولات.

في المقابل، فقد الاستحواذ في 22 مناسبة، وفاز بـ2 من أصل 8 التحامات أرضية، ليخرج بأداء نشط هجوميًا، لكنه غير حاسم في النتيجة النهائية للمباراة.