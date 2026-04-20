منذ عام 2000.. الأهلي يحافظ على رقمه الخاص في نهائيات دوري أبطال أفريقيا

حافظ النادي الأهلي على رقمه القياسي الخاص بتواجده في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا رغم وداع النسخة الحالية من المسابقة.

وخرج الأهلي من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي بعد الخسارة أمام فريق الترجي التونسي في دور ربع النهائي من البطولة.

وتواجد الأهلي على منصات التتويج 9 مرات منذ عام 2000 حتى الآن وخسر النهائي 5 مرات.

ومنذ عام 2000 وحتى اليوم شهدت البطولة إقامة 27 نهائيًا، بمشاركة 54 فريقًا في المشهد الختامي

وجاء ترتيب أكثر الأندية حضورا في النهائي كالتالي:

1- الأهلي : 14 نهائي

2- الترجي التونسي : 7 نهائيات

3- الوداد الرياضي : 5 نهائيات

4- ماميلودي صن داونز : 4 نهائيات

5- الزمالك : 3 نهائيات

6- النجم الساحلي : 3 نهائيات

7- مازيمبي : 3 نهائيات