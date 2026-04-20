أحمد شوبير: شائعات غير منطقية تلاحق لاعبي الأهلي

أثار الإعلامي أحمد شوبير جدلاً واسعا بعد تصريحاته عبر راديو أون سبورت، حيث تحدث عن الأوضاع داخل النادي الأهلي، والشائعات التى تطارد اللاعبين بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وقال شوبير إن النتائج الإيجابية كانت دائمًا تُخفي بعض الأخطاء داخل النادي، لكن الوضع تغير حاليًا مع تزايد تداول الأخبار غير الدقيقة، موضحًا أن “الأبواب لم تعد مغلقة كما كانت في السابق، بل أصبحت مفتوحة على مصرعيها”.

وأضاف أن هناك تضاربًا في المعلومات المتداولة حول اللاعبين، مؤكدًا أن “90% من الأخبار الخاصة باللاعبين غير صحيحة”، مثل ما يُقال عن طلبات مالية مبالغ فيها أو خلافات داخل الفريق، معتبرًا أن كثيرًا من هذه الأنباء لا تستند إلى الواقع.

وانتقد شوبير غياب الردود الرسمية داخل النادي، متسائلًا عن عدم وجود متحدث واضح باسم قطاع كرة القدم، مشددًا على ضرورة وجود منسق إعلامي للفريق يوضح الحقائق أولًا بأول ويغلق باب الاجتهادات والشائعات.

كما أوضح أن بعض الأخبار المتداولة لا تبدو منطقية، مثل ربط اختيارات المدير الفني بإجادة اللغة الإنجليزية، مؤكدًا أن مثل هذه الأحاديث تفتقر إلى الدقة ولا تعكس الواقع داخل الفريق.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن النادي الأهلي بحاجة إلى تنظيم إعلامي أقوى، يمنع تسرب الشائعات ويحافظ على استقرار الفريق في المرحلة الحالية.